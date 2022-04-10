Дмитрий Селюк: Бийол - сбитый летчик, Магнуссона подкосила травма

Главная сенсация 24-го тура - победа «Химок» над ЦСКА с не очень приличным для гранда нашего футбола счетом 4:2.

- Что с ЦСКА?

- У ЦСКА проблемы в обороне, без Дивеева в защите проходной двор. А Бийолу пора возвращаться в Словению, это уже сбитый летчик. С ним ЦСКА не добьется результатов. Магнуссон после травмы так и не вернулся на свой уровень, о чем я уже говорил. У одного моего футболиста была такая же травма – разрыв ахилла, и после операции он уже не смог играть, как прежде.