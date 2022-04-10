Отец Агаларова: Гамиду сложно забивать голы, играя инсайдом

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, объяснил с чем были связаны проблемы бомбардира в домашней встрече башкирской команды против «Сочи» (1:2) в рамках 24-го тура РПЛ.

«У «Уфы» были моменты в первом тайме. Но Гамиду сложно забивать голы, играя инсайдом. Получается, в предыдущей игре только в конце переместили в атаку — и он забил. Сегодня похожая ситуация. Из-за этого не хватает свежести игры в атаке, больше холостой работы», - приводит слова Руслана Агаларова «Чемпионат».

Добавим, что в 2022 году лучший бомбардир РПЛ забил три гола, всего же на его счету 16 мячей, ближайшими преследователи нападающего «Уфы» в таблице бомбардиров являются Артем Дзюба, Федор Смолов и Дмитрий Полоз (у всех - по десять голов).