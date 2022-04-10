Федотов заявил, что «Сочи» выстоял в матче с «Уфой»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил игру своей команды в гостевом матче против «Уфы» (1:2) в рамках 24-го тура РПЛ.

«Для нас было достаточно не потерять концентрацию. Ведём 2:0, но нелепость в виде заработанного на ровном месте пенальти переворачивает игру и её оживляет. Но мы выстояли и заслуженно увозим из Уфы три очка», - приводит слова Федотова пресс-служба его клуба.

17 апреля сочинцы сыграют дома против «Локомотива», а уфимская команда днем ранее на своем поле примет ЦСКА.