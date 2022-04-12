«Бавария» не смогла переиграть «Вильярреал» и вылетела из Лиги чемпионов

«Челси» вел в Мадриде 3:0, но все опять решил Бензема. Как «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Поражение в ответном матче 1/4 финала (2:3 по итогам дополнительного времени) вывело королевский клуб в полуфинал Лиги чемпионов.