«Бавария» не смогла переиграть «Вильярреал» и вылетела из Лиги чемпионов

Футболисты «Баварии» дома не смогли переиграть «Вильярреал» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
В составе немецкого клуба голом отметился Роберт Левандовски (52-я минута). У испанской команды точным ударом отличился Саму Чуквезе (88).
Таким образом, по сумме двух встреч (0:1, 1:1) в 1/2 финала европейского клубного турнира вышел испанский клуб.
Лига чемпионов
1/4 финала
«Бавария» - «Вильярреал» - 1:1 (0:0)
Голы: Левандовски, 52. – Чуквезе, 88.
Первый матч: 0:1
источник: «Советский спорт»