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«Бавария» не смогла переиграть «Вильярреал» и вылетела из Лиги чемпионов

Встреча прошла во вторник, 12 апреля, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась вничью – 1:1.
«Бавария» не смогла переиграть «Вильярреал» и вылетела из Лиги чемпионов
12 апреля 2022 23:55
автор: Сергей Иванов

Футболисты «Баварии» дома не смогли переиграть «Вильярреал» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

В составе немецкого клуба голом отметился Роберт Левандовски (52-я минута). У испанской команды точным ударом отличился Саму Чуквезе (88).

Таким образом, по сумме двух встреч (0:1, 1:1) в 1/2 финала европейского клубного турнира вышел испанский клуб.

Лига чемпионов
1/4 финала

«Бавария» - «Вильярреал» - 1:1 (0:0)

Голы: Левандовски, 52. – Чуквезе, 88.

Первый матч: 0:1

источник: «Советский спорт»
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