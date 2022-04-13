Юрген Клопп: Счет 3:1 обманчив

– «Мы хорошо сыграли в гостях у «Бенфики», мне понравилась наша игра. Наша главная цель снова состоит в том, чтобы быть той командой, с которой никто не хочет играть. После половины противостояния счет 3:1. А ведь это очень непростой счет. Он так же обманчив, как 2:0. Хорошая основа, но, если соперники забьют один гол, как это произошло в матче с «Интером», игра изменится. Мы ощутили это, когда они забили на прошлой неделе, — цитирует наставника пресс-служба УЕФА.

«Ливерпуль» проведет ответный матч против «Бенфики» в 1/4 финала в среду. Первая игра завершилась гостевой победой английского клуба со счетом 3:1.