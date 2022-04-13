«Ливерпуль» не смог обыграть «Бенфику», но пробился в полуфинал Лиги чемпионов

Английский «Ливерпуль» не смог обыграть дома португальскую «Бенфику» во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:3.
В составе хозяев дубль оформил Роберто Фирмино (55-я и 65-я минуты). Также один гол на свой счет записал Ибраима Конате (21-я).
Гости ответили забитыми мячами в исполнении Гонсало Рамоса (32-я), Романа Яремчука (73-я) и Дарвина Нуньеса (82-я).
Таким образом, в полуфинале турнира «Ливерпуль» встретится с испанским «Вильярреалом», который ранее оказался сильнее мюнхенской «Баварии».
источник: «Советский спорт»