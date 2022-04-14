Спортивный директор «Наполи»: Сделаем все, чтоб подписать Кварацхелию

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли прокомментировал слухи о возможном переходе грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.

В частности, он заявил, что клуб давно следит за выступлением игрока. Кроме того, функционер подчеркнул, что руководство приложит все усилия, чтоб подписать 21-летнего хавбека.

«У нас еще есть время, нужно дождаться, когда трансферный рынок откроется. Кварацхелия – один из первых приоритетов в нашем трансферном списке. У Хвичи есть все параметры, чтобы играть за «Наполи»: и техника, и мышление, и невысокие финансовые требования. Он интересный игрок. Сделаем все, чтоб привезти его в Неаполь», – добавил директор, чьи слова приводит сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, Кварацхелия покинул «Рубин» в марте 2022 года. Он договорился с руководством о расторжении контракта и перешел в батумское «Динамо». В составе казанцев хавбек отыграл 73 матча, забив девять голов и сделав 19 результативных передач.