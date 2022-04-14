Ловчев не признает столетие «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что клубу рано в этом году праздновать столетний юбилей.

«Я не знаю откуда это 100-летие взялось. Версия создания «Спартака» всего одна: 19 апреля 1935 года было создано спортивное общество «Спартак». До этого никакого футбольного клуба «Спартак» не существовало. Был «Пищевик», была «Красная Пресня». Это я слышал из уст Николая Петровича Старостина. Он каждый год перед чемпионатом рассказывал, как был организован «Спартак», - приводит слова Ловчева «Комсомольская правда».

Добавим, что нынешнее руководство «Спартака» собирается 18 апреля праздновать столетие клуба. За два дня до этого красно-белые примут на своем поле казанский «Рубин» в рамках 25-го тура российской премьер-лиги.