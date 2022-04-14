«Марсель» одолел ПАОК и пробился в полуфинал Лиги конференций

В ответном матче 1/4 финала Лиги конференций французский «Марсель» на выезде обыграл греческий ПАОК и вышел в полуфинал турнира.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 34-й минуте забил Димитри Пайет.

Напомним, что в первой игре неделю назад французская команда также оказалась сильнее - 2:1.

Таким образом, «Марсель» сыграет в полуфинале первого в истории розыгрыша турнира, где его соперником станет роттердамский «Фейенорд»,

Лига конференций

1/4 финала. Ответный матч

ПАОК (Салоники, Греция) - «Марсель» (Франция) - 0:1 (0:1)

Гол: Пайет, 34.

Первый матч: 1:2.