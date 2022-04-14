«Барселона» проиграла «Айнтрахту» и вылетела из Лиги Европы

«Барселона» уступила немецкому «Айнтрахту» в ответном матче ¼ финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:3.

В составе победителей дубль оформил Филип Костич. Первый гол он забил с пенальти на 4-й минуте, а второй – в середине второго тайма (67-я). Также отличился Рафаэль Борре (36-я).

В компенсированное время капитан команды Серхио Бускетс отыграл один мяч, а через несколько минут Мемфис Депай поставил окончательную точку в игре – 2:3.

Напомним, первая встреча, прошедшая в Германии, завершилась вничью – 1:1. Таким образом, «Айнтрахт» выиграл противостояние с общим счетом 4:3 и вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с лондонским «Вест Хэмом».