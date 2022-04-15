«Вторые команды в нынешнем формате клубам не нужны»

– Думаю, вторые команды нам в футболе не нужны, в советское время спокойно обходились без них. Были дубли, в которых получали игровую практику опытные игроки, не попадающие в состав, а также воспитывалась молодежь, училась на их примере. Сейчас место дублей заняли молодежные команды, они и играют ключевую роль. И великий вратарь Лев Иванович Яшин тоже прошел через это, он играл за молодежный дубль, потом постепенно стал основным вратарем «Динамо» и сборной, лучшим голкипером мира, обладателем «Золотого мяча». И заметьте, это ведь произошло безо всяких вторых команд, – рассказал Венглинский.

Напомним, ранее «Локомотив» заявил, что рассматривает объединение «Казанки» и молодёжной команды.