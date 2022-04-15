Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Спартака» против «Рубина»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России против «Рубина».

«Спартак» - фаворит. «Спартак» будет снова играть в агрессивный футбол, а «Рубину» тоже деваться уже некуда - всего одно очко отделяет казанцев от зоны стыковых матчей. Ожидаю интересной игры», - приводит слова Мора «РБ-Спорт».

Встреча «Спартак» - «Рубин» состоится 16 апреля на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После 24 туров РПЛ «Спартак» с 30 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы. «Рубин» находится на 12-й строчке, имея в своем активе 25 очков.