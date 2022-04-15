Голевая передача Головина помогла «Монако» одержать гостевую победу над «Ренном» в Лиге 1

Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Роазон Парк» состоялась встреча 32-го тура французской Лиги 1 между «Ренном» и «Монако». Победу праздновали гости со счетом 3:2.

Голы у хозяев забили Флавьен Тэт (3-я минута) и Мартин Террье (90+2). У гостей отличились Вандерсон (12), Виссам Бен-Йеддер (57) и Майрон Боаду (77).

Российский полузащитник Александр Головин отдал результативную передачу на первый гол «монегасков».

Добавим, что «Монако» смогло прервать пятиматчевую беспроигрышную «Ренна».

По итогам этого матча «Монако» поднялось на четвертую строчку с 53 очками, в активе «Ренна» третье место и 56 баллов.

Следующий матч подопечные Филиппа Клемана проведут 20 апреля дома против «Ниццы», а «Ренн» встретится с гостях со «Страсбуром» в этот же день.

Лига 1

32-й тур

«Ренн» (Ренн) - «Монако» (Монако) 2:3

Голы: Тэт 3, Террье 90+2, - Вандерсон 12, Бен-Йеддер 57, Боаду 77

«Ренн»: Алемдар, Траоре (Ассиньон, 81), Сантамария, Омари, Мелинг (Трюффер, 57), Мартен, Те, Бурижо, Маер (Чауна, 81), Лаборд (Гирасси, 71), Терье.

«Монако»: Нюбель, Агиляр, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Вандерсон (Диоп, 79), Головин (Якобс, 78), Тчуамени, Фофана, Бен-Йеддер (Боадю, 72), Фолланд.

Предупреждения:

Вандерсон (43), Бадиашиле (46), Кайо Энрике (84), Омари (85).