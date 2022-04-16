ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Юрий Семин: Хвича стоит десятки млн евро. Он один из самых талантливых футболистов в моей карьере

Ранее сообщалось, что полузащитник близок к переходу в «Наполи».
16 апреля 2022 12:30
автор: Артур Гичунцев

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил надежду, что «Рубин» получит деньги за трансфер в «Наполи» грузинского хавбека Хвичи Кварацхелии.

Ранее 21-летний футболист разорвал контракт с казанским клубом и перешел в батумское «Динамо». Ожидается, что полузащитник присоединится к итальянцам в летнее межсезонье, а сумма сделки составит 8-10 млн евро.

«Если «Рубин» ничего не получит за переход Хвичи в «Наполи», то их, можно сказать, обокрали. «Локомотив» тоже ничего не заработал на его уходе, хотя это очень ценный игрок.

Хвича стоит десятки миллионов евро. Он один из самых талантливых футболистов в моей тренерской карьере. Но поздравлять с переходом буду только после официальных заявлений, пока все это только на словах», – цитирует Семина Sport24.ru.

источник: Sport24.ru
Это интересно:
Юрий Семин: Хвича стоит десятки млн евро. Он один из самых талантливых футболистов в моей карьере
Ранее сообщалось, что полузащитник близок к переходу в «Наполи».
16.04.2022 12:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Тен Хаг потребовал от «МЮ» продать Криштиану Роналду
Специалист считает, что звездный нападающий не впишется в его концепцию.
16.04.2022 12:15
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Евгений Ловчев: Соболев сильно сдал, ему не хватает класса
16.04.2022 12:10
Футбол
автор: Юрий Волохов
Заика подтвердил интерес «Зенита»: Клубы практически договорились, но что-то пошло не так
Сделка могла состояться зимой 2022 года.
16.04.2022 11:47
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Евгений Ловчев: Ну какой «Динамо» конкурент «Зениту»? Это две большие разницы
Ветеран «Спартака» – о борьбе за чемпионский титул.
16.04.2022 11:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Сегодня ЦСКА сыграет с «Уфой» в матче 25-го тура РПЛ
Главным арбитром встречи выступит Евгений Турбин (Дмитров).
16.04.2022 10:28
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«СКА-Хабаровск» обыграл «Металлург» и вышел на третье место в ФНЛ
Дальневосточный клуб довел беспроигрышную серию до семи матчей.
16.04.2022 10:09
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Джикия – о поведении польских футболистов: Они, конечно, переборщили со своими высказываниями
Капитан сборной России – о несостоявшемся матче.
16.04.2022 09:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Пиоли - третий тренер в истории «Милана», который выиграл шестой матч подряд всухую в серии А
В 33-м туре «Милан» одолел «Дженоа» (1:0).
16.04.2022 00:40
Футбол
автор: Александр Бойченко
Юлиан Нагельсман: При общении с Левандовски мне всегда кажется, что он хочет остаться в «Баварии»
Действующий контракт поляка с мюнхенским клубом действует до 2023 года.
16.04.2022 00:27
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Казань не легко разбить, но Ваноли победит 3:1». Прогноз Ловчева на матч «Спартак» — «Рубин»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы команд в предстоящем матче 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином» (16 апреля, 19:00).
Удар головой! Как Немков не победил, но остался чемпионом Bellator
В Сан-Хосе прошел турнир Bellator 277, главные бои которого принесли неоднозначные результаты.
«Матчи «Зенита»? Не смотрю». Антон Шунин — о золотой гонке
Вратарь «Динамо» Антон Шунин после матча 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0) рассказал о своем первом в карьере голевой пасе и реализованной мечте попасть в клуб Льва Яшина.
«Динамо» уже догнало «Зенит»! Чем ответит Питер?
В стартовом матче 25-го тура РПЛ бело-голубые победили в Москве «Ахмат» (2:0) и перебрались на первую строчку таблицы, имея по 52 очка с питерцами. Лидер 16 апреля играет дома с «Уралом».
Белорусский футбол и багамские девушки. Кем «Матч ТВ» затыкает дыры от санкций
Бегство зарубежных телетрансляций с нашего телевидения продолжается – пусть и не так интенсивно, как месяц назад. Главному спортивному каналу России приходится проявлять чудеса изворотливости.
Не те центры, провал легиона и мягкотелость. Почему проиграл СКА Романа Ротенберга
Семиматчевая серия финала Запада СКА — ЦСКА завершилась победой москвичей. «Плеймейкер» попытался разобраться, чего не хватило питерцам, чтобы прервать серию кубковых неудач.
«Игра Попова — это что-то невероятное!» Тренер «Витязя» — о выходе ЦСКА в финал Кубка Гагарина
Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко подвел для «Плеймейкера» итоги семиматчевой полуфинальной серии СКА – ЦСКА (3-4) и поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина, в котором столичные армейцы сыграют с «Магниткой».
Спартаковское столпотворение в еврокубках в обзоре футбольных мемов
Главных новости футбола в картинках.
Моуринью не пустил Хайкина в полуфинал ЛК, Федоров одолел Ротенберга, Украина заменила Россию на волейбольном ЧМ
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Отправит ли Немков в нокаут Андерсона в третьем раунде? Расклад и лучшие ставки на Bellator 277
В ночь на 16 апреля в Сан-Хосе пройдет турнир Bellator, в одном из двух главных боев которого россиянин Вадим Немков столкнется в финале Гран-при полутяжелого дивизиона с американцем Кори Андерсоном. «Плеймейкер» оценивает шансы участников.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика