Юрий Семин: Хвича стоит десятки млн евро. Он один из самых талантливых футболистов в моей карьере

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил надежду, что «Рубин» получит деньги за трансфер в «Наполи» грузинского хавбека Хвичи Кварацхелии.

Ранее 21-летний футболист разорвал контракт с казанским клубом и перешел в батумское «Динамо». Ожидается, что полузащитник присоединится к итальянцам в летнее межсезонье, а сумма сделки составит 8-10 млн евро.

«Если «Рубин» ничего не получит за переход Хвичи в «Наполи», то их, можно сказать, обокрали. «Локомотив» тоже ничего не заработал на его уходе, хотя это очень ценный игрок.

Хвича стоит десятки миллионов евро. Он один из самых талантливых футболистов в моей тренерской карьере. Но поздравлять с переходом буду только после официальных заявлений, пока все это только на словах», – цитирует Семина Sport24.ru.