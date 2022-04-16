«Ни скорости, ни мысли». Масалитин — о ничьей ЦСКА в матче с «Уфой»

Экс-игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал игру армейцев в матче 25-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

В следующем туре подопечные Алексея Березуцкого примут 24 апреля на своем поле «Динамо».

«Очередная невнятная игра ЦСКА. Всё было очень академично, не было ни скорости, ни мысли впереди. Если сзади ещё более менее справлялись, «Уфа» имела в основном моменты со стандартов. Но и ЦСКА впереди особо ничего не создавал. Средняя игра на средних скоростях», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

Добавим, что ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице, набрав 46 очков