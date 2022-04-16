Пономарев назвал «тошниловкой» игру футболистов ЦСКА с «Уфой»

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал игру армейцев в матче 25-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

Напомним, что команда Алексея Березуцкого пропустила ответный гол на 95-й минуте встречи.

«Какое у меня впечатление от игры ЦСКА? Абсолютно никакого — тошниловка какая-то, а не игра. Когда только пришли четыре импортных игрока — Языджи, Карраскаль, Медина и Гбамен, они выдавали очень качественную игру европейского уровня. Наши футболисты должны были тянуться к их уровню, а получилось так, что это иностранцы опустились до уровня местных игроков», — цитирует Пономарева «Матч ТВ».

Отметим, что ЦСКА в последних трех матчах чемпионата сумел набрать только два очка. В следующем туре 24 апреля команда примет на своем поле «Динамо».