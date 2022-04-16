Семак - о матче с «Уралом»: Не хватало движения и агрессии, чтобы играть более активно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победный матч 25-го тура с «Уралом» (3:1). По его словам, сине-бело-голубым не хватало агрессии в прошедшей игре.

«В первую очередь хочу поздравить команду и болельщиков с победой, важные три очка. По качеству игра была немного рваная. Какими-то отрезками демонстрировали хороший футбол. Иногда сбавляли обороты, не хватало движения и агрессии, чтобы играть более активно. Пища для размышлений есть. Будем двигаться дальше и готовиться к следующим матчам», – передает слова Семака «СЭ».

В составе победителей отличились Клаудиньо (12-я минута), Юри Алберто (37) и Артем Дзюба (78). У гостей мяч на счету Юрия Железнова (84).

Таким образом, сине-бело-голубые набрали 55 очков и их отрыв от второго места, которое занимает «Динамо» составляет три очка. «Урал» идет 15-м, имея 21 очко.

В следующем туре пройдут матчи «Краснодар» - «Зенит» (25 апреля) и «Урал» - «Уфа» (23 апреля).