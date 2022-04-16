Уткин отреагировал на перепалку «Спартака» и «Рубина» в соцсетях

Популярный комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал ответ московского «Спартака» на публикацию казанским «Рубином» в соцсетях своей «версии» интервью Александра Соболева.

«Спартаковский СММ. Все же нельзя не отметить - слово «говно» и его многочисленные синонимы в последнее время становятся едва ли не главным в осмыслении важнейших событий в российском футболе, причем я имею в виду самих участников и сотрудников клубов. А наряду с каретой скорой помощи на матчах пора уже дежурить машинам ассенизаторов», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее пресс-служба казанцев опубликовала послематчевое интервью Александра Соболева, на котором голос форварда был изменен на звуки дельфинов, отсылая к многочисленным «ныркам» нападающего в чужой штрафной площади.

В свою очередь, красно-белые припомнили знаменитое признание футболистов сборной России нынешнему рулевому «Рубина» Леониду Слуцкому в собственной дееспособности, заменив игроков на СММ-сотрудников клуба.

В 25-м туре РПЛ команды встречались между собой в Москве. Матч завершился со счетом 1:1. В составе москвичей отличился Соболев.