«Мы всегда собой гордимся». Симеоне - о вылете из Лиги чемпионов от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что «матрасники» в любом случае горды собой после ответного матча 1/4 финала с «Манчестер Сити» (0:0).

– Вы гордитесь тем, как команда сыграла против «Сити», как они повели себя в концовке?

«Мы всегда гордимся собой. И нам не нужен еще один эпизод или еще один матч, чтобы еще больше гордиться собой. Мы знаем, какой путь, какую работу мы проделали за эти долгие годы.

В следующем матче нам нужно показать все, что мы показали в матче с «Сити». И мы все показали, что умеем успешно бороться», — сказал главный тренер «Атлетико» ESPN.

Отметим, что в концовке ответного противостояния с «Манчестер Сити» игроки «Атлетико» устроили массовую перепалку с оппонентами. В конечном итоге, «матрасники» создали несколько опасных моментов, но так и не смогли сравнять счет по сумме двух матчей (0:1). Подопечные Хосепа Гвардиолы вышли в полуфинал Лиги чемпионов.