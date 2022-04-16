«Лацио» в добавленное время ушел от поражения в матче против «Торино»

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Лацио» на своем поле сыграл вничью с «Торино».

Встреча завершилась со счетом 1:1. Гости вышли вперед на 56-й минуте благодаря мячу Пьетро Пеллегри, однако хозяева смогли отыграться в добавленное арбитром время: гол на счету Чиро Иммобиле.

«Лацио» набрал 56 очков и сравнялся по этому показателю с идущей на шестом месте «Фиорентиной».

Туринцы с 40 очками остались на 12-й позиции.

Серия А

33-й тур

«Лацио» (Рим) - «Торино» - 1:1 (0:0)

Голы: Иммобиле, 90 - Пеллегри, 56