«Нижний Новгород» и «Химки» сыграли нулевую ничью в 25-м туре РПЛ

«Нижний Новгород» в домашнем матче 25-го тура российской премьер-лиги сыграл вничью с «Химками со счетом 0:0.
Хозяева были активнее гостей, нанеся 12 ударов (6 в створ) против одного (0) у гостей.
Таким образом, команда Александра Кержакова набрала 28 очков и осталась 11-й, а подопечные Сергея Юрана находятся на 13-м месте в зоне стыковых матчей, имея 25 очков.
В следующем туре «Нижний Новгород» сыграет 23 апреля в гостях с «Локомотивом», а «Химки» через день примут на своем поле «Крылья Советов».
РПЛ
25-й тур
«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) - «Химки» (Московская область) - 0:0
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук (Кечкеш, 58), Масоэро, Каккоев (Миладинович, 78), Стоцкий, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов (Берковский, 64), Эннин (Милсон, 78).
«Химки»: Лантратов, Григалава, Тихий, Волков, Идову, Боженов, Глушаков (Магомедов, 58), Кухарчук (Главчич, 74), Мирзов, Камышев (Сабович, 46), Руденко.
Предупреждения: Сулейманов, 35, Стоцкий, 80, Кечкеш, 85.