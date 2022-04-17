Терюшков надеется, что «Химки» выполнят задачу на текущий сезон и сохранят прописку в РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал последние результаты клуба в чемпионате России.

Отметим, что сегодня, 17 апреля, подопечные Сергея Юрана поделили очки с «Нижним Новгородом» (0:0) в матче 25-го тура. Таким образом, беспроигрышная серия химчан в РПЛ составляет уже пять встреч кряду – три победы и два ничейных результата.

– Мы начали выходить из затяжного кризиса, в котором оказались после осенней части чемпионата. Сейчас мы спокойно из нее выходим. Думаю, что у нас все получится, задачу на сезон выполним – останемся в Премьер-Лиге. Пока не хочется загадывать, – цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.

24 апреля подмосковная команда сыграет дома против «Крыльев Советов».