«ПСЖ» обыграл «Марсель» и увеличил свой отрыв в чемпионате Франции до 15 очков

«ПСЖ» в домашнем матче 32-го тура лиги 1 победил «Марсель» со счетом 2:1.

За лидирующий в чемпионате «ПСЖ» забивали Неймар (12-я минута) и Килиан Мбаппе с пенальти (45+4). У второй команды турнира из Марселя - Дуе Чалета-Цар (30).

Таким образом, за шесть туров до конца текущего сезона лиги 1 отрыв парижан увеличился до 15 очков, а значит уже в следующем туре они могут вернуть утраченный в прошлом году чемпионский титул.

В следующем туре «ПСЖ» сыграет в гостях с «Анже», а «Марсель» примет «Нант».

Лига 1

«ПСЖ» (Париж) - «Марсель» (Марсель) - 2:1 (2:1)

Голы: Неймар, 12, Мбаппе, 45+4 - Чалета-Цар, 30

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Гуйе (Вейналдум, 81), Данилу Перейра, Верратти (Рамос, 88), Месси, Неймар, Мбаппе (Икарди, 90).

«Марсель»: Лопес, Чалета-Цар (Бакамбу, 90), Салиба, Луан Перес, Камара, Гендузи, Гуйе (Дьенг, 81), Ронжье (Лирола, 77), Пайет, Жерсон, Ундер (Харит, 46).

Предупреждения: Верратти, 17, Жерсон, 21, Мендеш, 37, Гуйе, 46, Неймар, 55, Мбаппе, 90, Доннарумма, 90.