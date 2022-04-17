ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«ПСЖ» обыграл «Марсель» и увеличил свой отрыв в чемпионате Франции до 15 очков

Встреча прошла в Париже.
«ПСЖ» обыграл «Марсель» и увеличил свой отрыв в чемпионате Франции до 15 очков
17 апреля 2022 23:47
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "ПСЖ"

«ПСЖ» в домашнем матче 32-го тура лиги 1 победил «Марсель» со счетом 2:1.

За лидирующий в чемпионате «ПСЖ» забивали Неймар (12-я минута) и Килиан Мбаппе с пенальти (45+4). У второй команды турнира из Марселя - Дуе Чалета-Цар (30).

Таким образом, за шесть туров до конца текущего сезона лиги 1 отрыв парижан увеличился до 15 очков, а значит уже в следующем туре они могут вернуть утраченный в прошлом году чемпионский титул.

В следующем туре «ПСЖ» сыграет в гостях с «Анже», а «Марсель» примет «Нант».

Лига 1

«ПСЖ» (Париж) - «Марсель» (Марсель) - 2:1 (2:1)

Голы: Неймар, 12, Мбаппе, 45+4 - Чалета-Цар, 30

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Гуйе (Вейналдум, 81), Данилу Перейра, Верратти (Рамос, 88), Месси, Неймар, Мбаппе (Икарди, 90).

«Марсель»: Лопес, Чалета-Цар (Бакамбу, 90), Салиба, Луан Перес, Камара, Гендузи, Гуйе (Дьенг, 81), Ронжье (Лирола, 77), Пайет, Жерсон, Ундер (Харит, 46).

Предупреждения: Верратти, 17, Жерсон, 21, Мендеш, 37, Гуйе, 46, Неймар, 55, Мбаппе, 90, Доннарумма, 90.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Реал» одержал волевую победу в гостевом матче с «Севильей»
«Реал» одержал волевую победу в гостевом матче с «Севильей»
Бензема продолжает вести команду к чемпионству.
17.04.2022 23:59
Футбол
автор: Максим Скороходов
«ПСЖ» обыграл «Марсель» и увеличил свой отрыв в чемпионате Франции до 15 очков
«ПСЖ» обыграл «Марсель» и увеличил свой отрыв в чемпионате Франции до 15 очков
Встреча прошла в Париже.
17.04.2022 23:47
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Лейпциг» Тедеско обыграл «Байер» и вышел на третье место чемпионата Германии
«Лейпциг» Тедеско обыграл «Байер» и вышел на третье место чемпионата Германии
Встреча прошла в Леверкузене.
17.04.2022 22:22
Футбол
автор: Максим Скороходов
Калайчев заявил, что «Локомотив» показал характер в матче с «Сочи»
«Железнодорожники» дважды сравняли счет.
17.04.2022 21:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
Терюшков надеется, что «Химки» выполнят задачу на текущий сезон и сохранят прописку в РПЛ
В последних пяти турах подмосковный клуб набрал 11 очков.
17.04.2022 21:51
Футбол
автор: Владислав Корегин
Президент «Баварии» заявил о продолжении переговоров с Левандовски по продлению контракта
Действующее соглашение польского футболиста с командой Бундеслиги истекает летом 2023 года.
17.04.2022 21:18
Футбол
автор: Владислав Корегин
Бензема выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Севильей»
Центральная игра 32-го тура чемпионата Испании начнется в 22:00 мск.
17.04.2022 21:04
Футбол
автор: Максим Скороходов
ПСВ в десятый раз в своей истории стал обладателем Кубка Нидерландов, обыграв в финале «Аякс»
Победный гол в сегодняшней встрече забил форвард Коди Гакпо.
17.04.2022 21:03
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Нижний Новгород» и «Химки» сыграли нулевую ничью в 25-м туре РПЛ
«Нижний Новгород» и «Химки» сыграли нулевую ничью в 25-м туре РПЛ
Команды остались на своих позициях в турнирной таблице.
17.04.2022 20:53
Футбол
автор: Максим Скороходов
Ришарлисон выразил желание покинуть «Эвертон» летом 2022 года
Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста в 50 миллионов евро.
17.04.2022 20:50
Футбол
автор: Владислав Корегин
Седьмой гол Изидора, два удаления и драка! Как «Сочи» и «Локо» сыграли в пользу ЦСКА
В матче 25-го тура РПЛ сочинцы не удержали победу над железнодорожниками (2:2) и упустили шанс обойти армейцев.
Непряева против шведской армии. Кто займет трон лыжной королевы после Йохауг?
В завершившемся сезоне Наталья Непряева стала олимпийской чемпионкой и впервые выиграла общий зачет Кубка мира. Но это вовсе не означает, что именно россиянка будет сильнейшей в ближайшие годы - на мировое лидерство претендуют несколько примерно равных лыжниц.
«Дзюба заслужил новый контракт». Булыкин — о ветеране «Зенита» и золотой гонке
Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ-2021/22.
«Ничья возможна, но скорее южане дома возьмут своё». Прогноз Ловчева на матч «Сочи» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ в Сочи (17 апреля, 16:30).
Забытый «подвиг» Александра Великого. Как Могильный «прихлопнул» судью НХЛ
К 20 годам Александр Могильный уже был олимпийским чемпионом и чемпионом мира, в 22 стал первым россиянином, забившим в Матче звезд НХЛ, но вскоре сорвался в рядовом эпизоде — и получил одну из самых суровых дисквалификаций в лиге.
Оживший «Фонбет» раздает фрибеты, в Суперкубок УЕФА выводят Клоппа и Тедеско. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Подвиги по расписанию: Овечкин забил гол №777, Капризов обогнал Габорика, Кучеров оформил «покер» (видео)
В очередных матчах чемпионата НХЛ российские суперзвезды отметились новыми статистическими достижениями.
Слуцкому, наконец, повезло. Как «Рубин» увез ничью из Тушина, хотя был хуже «Спартака»
Казанский клуб прервал серию из четырех поражений, сыграв 1:1 с красно-белыми в гостевом матче 25-го тура РПЛ.
Забил даже Дзюба! Как «Зенит» победил своего «клиента» и вернул единоличное лидерство в РПЛ
Чемпионы России в 25-й туре РПЛ победили в Санкт-Петербурге «Урал» (3:1) и снова опережает «Динамо» на три очка.
Выглядеть в 50 как Яромир Ягр! Избавляемся от пивного живота по методу чешского хоккеиста
Легендарный Яромир Ягр - красавчик и качок. В этом году хоккеист отметил 50-летие, но остается в отличной форме и продолжает выходить на лед за команду из родного Кладно.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика