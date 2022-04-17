«Реал» одержал волевую победу в гостевом матче с «Севильей»

Мадридский «Реал» в гостевом матче 32-го тура испанской примеры победил «Севилью» со счетом 3:2.
На голы футболистов хозяев поля Ивана Ракитича (21-я минута) и Эрика Ламелы (25) в первом тайме «сливочные» ответили мячами Родриго (50), Начо Фернандеса (83) и Карима Бензема (90+2) во втором.
Таким образом, «королевский» клуб сохранил отрыв в 15 очков от второго места, которое по набранным очкам делят «Барселона», «Севилья» и «Атлетико».
В следующем туре «Реал» 20 апреля сыграет в гостях против «Осасуны», а «Севилья» через день проведет выездную встречу с «Леванте».
Примера
32-й тур
«Севилья» (Севилья) - «Реал» (Мадрид) - 2:3 (2:0)
Голы: Ракитич, 21; Ламела, 25 - Родриго, 50; Начо, 83; Бензема, 90+2
«Севилья»: Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья (Гудель, 62), Ракитич, Гомес (Оливер Торрес, 46), Ламела (Окампос, 72), Жордан, Корона (Аугустинссон, 62), Марсьяль (Рафа Мир, 41).
«Реал»: Куртуа, Алаба, Милитао, Карвахаль, Модрич (Асенсио, 81), Кроос, Камавинга (Родриго, 46), Васкес (Начо, 81), Вальверде, Бензема (Мариано Диас, 90), Винисиус Жуниор.
Предупреждения: Камавинга, 31, Марсьяль, 39, Начо, 78, Диего Карлос, 80, Оливер Торрес, 83, Мариано Диас, 90, Кроос, 90.