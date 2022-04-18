Булатов назвал Черенкова лучшим футболистом в истории «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов ответил на вопрос о том, кого он считает лучшими игроками красно-белых в истории клуба.

Отметим, что сегодня, 18 апреля, столичная команда празднует свой столетний юбилей.

– Топ-3 – Черенков, Гаврилов, Дасаев. Лучший игрок в истории «Спартака» – Федор Черенков. За заслуги перед «Спартаком» лучшим в 21-м веке назову Егора Титова. Лучшим трансфером назову переход Неманьи Видича в «Спартак», – цитирует Булатова портал «Метарейтинг».

Добавим, что Черенков выступал за «Спартак» в период с 1977 по 1990-й, а также с 1991 по 1994 годы. В составе столичной команды он стал трехкратным чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), а также чемпионом России (1993).

Также на счету Черенкова бронзовые медали Олимпиады-1980. 4 октября 2014 года футболист скончался в возрасте 55 лет.