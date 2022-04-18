Мюллер выразил надежду на продление контракта с «Баварией»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос о возможном продлении контракта с мюнхенским грандом.

«У нас хорошие переговоры. Обе стороны хотят . Я верю, что в конце концов решение будет найдено», – приводит слова игрока журналист Филипп Кесслер в соцсети.

Напомним, 32-летний Мюллер выступает за первую команду «Баварии» с 2009 года. На его счету 623 матча, 226 голов и 241 гол. В составе немецкого клуба футболист выиграл 29 трофеев, в том числе два трофея Лиги чемпионов и 10 титулов чемпиона Бундеслиги.