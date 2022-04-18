Ивелин Попов: Рано или поздно «Спартак» все равно будет на своем месте!

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов, отыгравший за «Спартак» 97 матчей, оценил положение москвичей в год 100-летия клуба.

«Спартак» всегда будет великим клубом, для меня было честью играть за эту команду. Все мы – игроки и тренеры – приходим и уходим, но «Спартак» остается великим.

Ради своей истории и ради своих болельщиков «Спартак» рано или поздно все равно будет на своем месте!» – заявил футболист, чьи слова приводит «РБ-Спорт».

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» занимает 10 место, набрав 31 очко.

Что касается Попова, то в футболке красно-белых он провел 97 матчей и выиграл два трофея: чемпионат России (2017) и Суперкубок страны (2018).