Гендиректор «Зенита» отказался поздравлять «Спартак» с юбилеем

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не стал поздравлять московский «Спартак» со 100-летним юбилеем.

«Они не могут определить и согласовать дату своего столетия. Так что поздравлять пока еще преждевременно», – сказал функционер для «РБК-Спорт».

Ранее поздравлять «Спартак» отказались ветераны клуба: Евгений Ловчев и Анзор Кавазашвили. Их позицию также поддержали спортивные журналисты Василий Уткин и Дмитрий Губерниев. Они считают, что московский клуб был основан Николаем Старостиным в 1935 году.