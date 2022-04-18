«Барселона» проиграла «Кадису» и прервала беспроигрышную серию из 15 матчей

«Барселона» потерпела сенсационное поражение в матче 32-го тура Ла Лиги против «Кадиса». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол забил Лукас Перес. Он отличился на 48-й минуте.

Таким образом, каталонский клуб прервал беспроигрышную серию из 15 матчей. В активе команды 60 очков и вторая позиция. От лидирующего «Реала» сине-гранатовые отстают на 15 очков.

Что касается «Кадиса», то у команды Серхио Гонсалеса 31 балл и 16-я позиция.

21 апреля «Барселона» сыграет с «Реалом Сосьедад», а «Кадис» в тот же день встретится с «Атлетиком» из Бильбао.