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«Барселона» проиграла «Кадису» и прервала беспроигрышную серию из 15 матчей

Каталонцы отстали от лидирующего «Реала» на 15 очков.
«Барселона» проиграла «Кадису» и прервала беспроигрышную серию из 15 матчей
18 апреля 2022 23:58
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК «Барселона»

«Барселона» потерпела сенсационное поражение в матче 32-го тура Ла Лиги против «Кадиса». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол забил Лукас Перес. Он отличился на 48-й минуте.

Таким образом, каталонский клуб прервал беспроигрышную серию из 15 матчей. В активе команды 60 очков и вторая позиция. От лидирующего «Реала» сине-гранатовые отстают на 15 очков.

Что касается «Кадиса», то у команды Серхио Гонсалеса 31 балл и 16-я позиция.

21 апреля «Барселона» сыграет с «Реалом Сосьедад», а «Кадис» в тот же день встретится с «Атлетиком» из Бильбао.

источник: «Советский спорт»
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«Барселона» проиграла «Кадису» и прервала беспроигрышную серию из 15 матчей
«Барселона» проиграла «Кадису» и прервала беспроигрышную серию из 15 матчей
Каталонцы отстали от лидирующего «Реала» на 15 очков.
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