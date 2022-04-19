Кокорин и Алексей Миранчук могут летом сменить клубы

Журналист La Gazzetta dello Sport Георгий Кудинов высказался о карьерных перспективах нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина и полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Вполне вероятно, что «Фиорентина» расстанется с Кокориным. У клуба были налоговые льготы, поэтому им было не выгодно расставаться с Александром, пока не пройдут два налоговых года. Но уже летом, даже если будет расторжение контракта с форвардом, «Фиорентина» потеряет минимальные деньги.

Что касается Миранчука, то в «Аталанте» сейчас идет происходит смена руководства. Судьба Алексея сейчас под большим вопросом. Я не исключаю, что хавбек сменит клуб. Сейчас трудно сказать, останется он Европе или вернется в Россию», - приводит слова Кудинова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Кокорин провел семь матчей за свою команду, в которых он не отличился результативными действиями.

На счету Миранчука 24 игры, два мяча и аналогическое количество голевых передач за «Аталанту».

Отметим, что контракты обоих российских футболистов истекают в июне 2024 года.