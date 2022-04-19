«Манчестер Юнайтед» надеется, что трансфер Нкунку состоится в случае выхода клуба в Лигу чемпионов

Атакующий полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку может продолжить свою карьеру в АПЛ.

Согласно информации Sport Bild, в услугах 24-летнего француза всерьез заинтересован «Манчестер Юнайтед». Как сообщает источник, в стане «красных дьяволов» уверены, что футболист согласится перейти в их команду в случае выхода в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

Ранее стало известно, что игрока также хотят подписать «Реал» и «ПСЖ».

Напомним, что Нкунку присоединился к «Лейпцигу» в июле 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 44 матчах, забил 30 голов и сделал 19 результативных передач.

Действующий контракт хавбека с «быками» рассчитан до лета 2024-го. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.