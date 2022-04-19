Пустовойтову не допустили к судейству женского чемпионата Европы

Опубликован список арбитров, которые будут обслуживать матчи женского чемпионата Европы по футболу 2022 года.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, в их число не вошла российский судья Анастасия Пустовойтова. В январе она и еще 37 арбитров из РФ вошли в список Международной федерации футбола на текущий год. Всего обслуживать турнир будут 12 судей.

Ране Пустовойтова работала на финале Олимпийских игр и полуфинале женской Лиги чемпионов. Кроме того, она стала первой женщиной-арбитром, отработавшей матч ФНЛ.

Напомним, что Действующим чемпионом Европы является сборная Нидерландов.