Месси не сыграет с «Анже» из-за повреждения

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси пропустит игру 33-го тура чемпионата Франции с «Анже».
Как сообщает пресс-служба парижского клуба, у 34-летнего футболиста диагностировано повреждение ахиллова сухожилия левой ноги.
Отметим, что «ПСЖ» после матче с «Анже» может досрочно оформить чемпионство. Парижский клуб в 31 матче набрал 71 очко.
Также игру пропустят Марко Верратти, Леандро Паредес, Юлиан Дракслер.
В нынешнем сезоне Месси провел 20 матчей, в которых забил три гола и отдал 13 результативных передач.
источник: ФК «ПСЖ»