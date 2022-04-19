Фанаты «Ливерпуля» планируют провести акцию в поддержку Роналду на матче с «Манчестер Юнайтед»

Болельщики «Ливерпуля» готовятся провести акцию в поддержку нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в очном матче команд в рамках 30-го тура чемпионата Англии.

Как утверждает The Daily Star, на седьмой минуте встречи фанаты «мерсисайдцев» планируют аплодисментами поддержать 37-летнего португальца, у которого произошла трагедия в семье.

Напомним, вчера Роналду сообщил в социальных сетях о том, что врачи не смогли спасти одного из новорожденных близнецов – мальчика. По этой причине футболист не сыграет в матче против «Ливерпуля», который состоится сегодня, 19 апреля, на стадионе «Энфилд».