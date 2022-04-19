Никифоров – перед матчем с ЦСКА: «Спартаку» было бы неплохо выиграть Кубок в столетие команды

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров считает, что ЦСКА лучше готов к дерби в рамках 1/4 финала Кубка России, чем красно-белые.

«ЦСКА и «Спартак» – непримиримые соперники, все матчи между ними получаются с накалом. Поэтому встреча должна быть хорошей. По игре и составу ЦСКА посильнее в данной ситуации, чем «Спартак».

«Спартаку» в нынешнем сезоне чемпионство не светит, как и третье-четвертое места. Так что взять Кубок было бы неплохо. Тем более, в год 100-летия клуба», – цитирует Никифорова RT.

Четвертьфинальная встреча на Кубок России между ЦСКА и «Спартаком» состоится в среду, 20 апреля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 19:30 мск. Главным арбитром предстоящей игры был назначен Владимир Москалев.

Добавим, что в последних трех турах РПЛ ЦСКА не одержал ни одной победы, сыграв вничью с «Уралом» (2:2) и «Уфой» (1:1) и потерпев поражение от «Химок» (2:4). «Спартак» в последнем матче чемпионата России не смог обыграть на своем поле казанский «Рубин» (1:1).