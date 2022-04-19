«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» и вышел на промежуточное первое место в АПЛ

Сегодня, 19 апреля, на стадионе «Энфилд» состоялся матч 30-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «мерсисайдцев».

Голы в составе победителей забили Луис Диас (5-я минута), Мохамед Салах (22, 85) и Садио Мане (68).

Таким образом, «Ливерпуль» вновь возглавил турнирную таблицу с 76 очками. У ближайшего конкурента - «Манчестер Сити», 74 балла и один матч в запасе. На счету «Манчестер Юнайтед» пятая строчка и 54 очка.

Следующий матч подопечные Юргена Клоппа проведут 24 апреля дома против «Эвертона». «Красные дьяволы» сыграют днем ранее на выезде с «Арсеналом».

АПЛ

30-й тур

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» 4:0 (2:0)

Голы: Диас 5, Салах 22, 85, Мане 68

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Тиаго Алькантара (Кейта, 80), Фабиньо, Салах, Мане, Диас (Диогу Жота, 70).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Джонс (Санчо, 46), Магуайр, Линделеф, Диогу Далот, Матич, Погба (Лингард, 10), Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Эланга (Межбри, 84).

Предупреждения:

Кейта (86), Межбри (88).