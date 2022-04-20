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Сорокин надеется, что приостановка выплат за чемпионат мира-2018 является технической ошибкой

Гендиректор оргкомитета турнира не знает подробностей, так как не работает в РФС.
20 апреля 2022 14:42
автор: Максим Скороходов

Генеральный директор организационного комитета чемпионата мира по футболу 2018 года в России Алексей Сорокин прокомментировал приостановку выплат со стороны ФИФА за проведение турнира.

На данный момент РФС получил лишь 30 процентов от надлежащей суммы.

«Коммуникация по этому вопросу уже давно ведётся с РФС, мы не являемся его частью, поэтому мне сложно сказать. Здесь может быть что угодно. Скорее всего, это технический момент, но мне трудно сказать, мы не часть этой дискуссии», - приводит слова Сорокина RT, ссылаясь на «РИА Новости» .

Напомним, что чемпионат мира-2018 проходил в 11 городах. Его победителем стала сборная Франции, переигравшая в финале Хорватию (4:2). Отметим, что «шашечные» в четвертьфинале остановили сборную России, победив команду Станислава Черчесова по пенальти (2:2, 4:3).

источник: «RT на русском»
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