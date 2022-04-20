Колосков считает, что ФИФА должна объяснить, почему не выплатила все деньги за чемпионат мира-2018

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал приостановку ФИФА выплат за проведение чемпионата мира-2018 в России.

«ФИФА не может полностью отказаться от выплаты средств России за ЧМ-2018. Эти целевые деньги на счету ФИФА, как средства, предназначенные для РФС за проведение чемпионата мира. Непонятно, по какой причине они выплатили только часть. Хорошо было бы получить от ФИФА объяснение. Это наши деньги и их должны выплатить РФС в полном объеме», - приводит слова Колоскова Vprognoze.ru.

Напомним, что чемпионат мира-2018 проходил в 11 городах. Его победителем стала сборная Франции, переигравшая в финале Хорватию (4:2). Отметим, что «шашечные» в четвертьфинале остановили сборную России, победив команду Станислава Черчесова по пенальти (2:2, 4:3).