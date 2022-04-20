Сестра Роналду обратилась к фанатам «Ливерпуля»

Эльма Авейру, сестра нападающего «МЮ» Криштиану Роналду, оставила пост в соцсети, посвященный фанатам «Ливерпуля».

Напомним, по ходу матча 30-го тура АПЛ (5:0) болельщики «красных» поддержали португальского футболиста после новости о смерти новорожденного сына.

«Спасибо, «Ливерпуль». Мы никогда не забудем то, что вы сделали», – написала сестра форварда.

Напомним, в конце 2021 года Роналду и его девушка, Джиорджина Родригес сообщили, что ждут близнецов. По словам форварда, мальчик умер в больнице, а девочку удалось спасти.