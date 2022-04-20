ЦСКА – «Спартак»: Москалев удалил Гбамена за грубую игру против Зобнина

В эти минуты ЦСКА принимает московский «Спартак» в четвертьфинале Кубка России. Счет на табло – 1:0 в пользу красно-белых. С пенальти забил полузащитник Зелимхан Бакаев (21-я минута).

В компенсированное время к первому тайму положение армейцев усугубилось: полузащитник Жан-Филипп Гбамен был удален с поля. Он совершил грубый фол против хавбека красно-белых Романа Зобнина и получил вторую желтую карточку.

Добавим, что главным арбитром встречи выступает Владимир Москалев из Воронежа.