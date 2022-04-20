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«Бавария» установила ценник на Роберта Левандовски

Ранее сообщалось, что поляк согласовал контракт с «Барселоной».
20 апреля 2022 22:37
автор: Артур Гичунцев

«Бавария» может продать нападающего Роберта Левандовски. Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

По данным источника, в ближайшее время мюнхенский клуб встретится с агентом игрока, Пини Захави и обсудит возможный уход футболиста в летнее межсезонье.

Ранее сообщалось, что 33-летний нападающий попал в сферу интересу «ПСЖ» и «Барселоны». Более того, в Испании писали, что он уже согласовал личный контракт с каталонским грандом.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски отыграл во всех турнирах 42 матча, забил 47 голов и отдал шесть голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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