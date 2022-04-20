Бакаев – о победе над ЦСКА: Благодаря таким матчам болельщики могут простить нас за сезон

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался после победы над ЦСКА (1:0) в четвертьфинале Кубка России.

В частности, он заявил, что команда сделает все ради победы в этом турнире. По его словам, игроки не оправдали ожиданий болельщиков и надеются компенсировать неудачи в РПЛ победой в Кубке страны.

«Выиграли в очень важном матче. Благодаря таким играм нас болельщики могут простить за сезон. Теперь надо выиграть полуфинал и финал. Недовольство при замене? Нет, это эмоции», – сказал Бакаев «Чемпионату».

Добавим, что следующий соперник «Спартака» определится в ходе жеребьевки.

Ранее в эту стадию турнира вышли московское «Динамо», красноярский «Енисей» и владикавказская «Алания».