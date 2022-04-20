«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» и вернул себе первое место в АПЛ

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле оказался сильнее «Брайтона». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «горожан».
В составе победителей отличились Рияд Марез (53-я минута), Фил Фоден (65-я) и Бернарду Силва (82-я).
Таким образом, «МС» с 77 очками вернулся на первую позицию турнирной таблицы АПЛ. «Брайтон» располагается на десятой строчке, имея в своем активе 40 очков.
В следующем туре «Манчестер Сити» примет дома «Уотфорд» (23 апреля), а «Брайтон» сыграет на своем стадионе против «Саутгемптона» (24 апреля).
источник: «Советский спорт»