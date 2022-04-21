Григорян поддержал предложение Салиховой привлекать женщин-арбитров к работе в РПЛ

Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян поддержал предложение Заремы Салиховой привлечь женщин арбитров к работе в российской премьер-лиге.

«Я позитивно отношусь к предложению Салиховой. Но не потому, что работаю в женском футболе и выступаю за женщин-арбитров, а потому, что я против сегодняшних мужчин-арбитров. Такие кадры, как в российском футболе, еще поискать надо. Такое явление имеет право на жизнь. Если уже приняли, что женщины могут играть в футбол, то почему они тогда не могут и судить?» - приводит слова Григоряна Sport24.ru.

Добавим, что в 24-м туре РПЛ Анастасия Пустовойтова была главной на VAR в матче «Уфа» - «Сочи», а Екатерина Курочкина - ассистентом видеоарбитра на игре «Спартак» - «Арсенал».