Терюшков заявил, что «Химки» погасят задолженность перед Черевченко

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, когда клуб собирается погасить задолженность перед бывшим тренером основной команды Игорем Черевченко.

«В любом случае нарушено несущественно, и в ближайшее время будет погашено. Чисто техническая вещь, поэтому ничего серьёзного. Мы с Игорем Геннадьевичем в хороших отношениях. Незначительная просрочка, в ближайшее время всё выплатим: мы свои обязательства всегда исполняем», - приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Добавим, что Черевченко был во второй раз в сезоне уволен из «Химок» перед началом весенней части российской премьер-лиги. Сообщалось, что его пришлось вернуть в ноябре после первого расставания из-за того, что клуб не нашел денег на выплату неустойки.