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Терюшков заявил, что «Химки» погасят задолженность перед Черевченко

Бывший тренер клуба подал жалобу в РФС.
21 апреля 2022 20:27
автор: Максим Скороходов

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, когда клуб собирается погасить задолженность перед бывшим тренером основной команды Игорем Черевченко.

«В любом случае нарушено несущественно, и в ближайшее время будет погашено. Чисто техническая вещь, поэтому ничего серьёзного. Мы с Игорем Геннадьевичем в хороших отношениях. Незначительная просрочка, в ближайшее время всё выплатим: мы свои обязательства всегда исполняем», - приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Добавим, что Черевченко был во второй раз в сезоне уволен из «Химок» перед началом весенней части российской премьер-лиги. Сообщалось, что его пришлось вернуть в ноябре после первого расставания из-за того, что клуб не нашел денег на выплату неустойки.

источник: Чемпионат.com
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