Полузащитник «Динамо» Плиев: «Алания» играет в атакующий и даже наглый футбол с большой самоотдачей

Полузащитник «Динамо» Заурбек Плиев высказался об игре будущего соперника бело-голубых по полуфинальному матчу Кубка России-2021/22 - владикавказской «Алании».

«Нам попался очень хороший соперник, что они и доказали в игре с «Зенитом». Будем готовиться, отдадим все силы, чтобы выйти в финал. Мы играли с «Аланией» на сборах, и та встреча тоже была непростой. Команда играет в атакующий и где-то даже наглый футбол с большой самоотдачей. Не сомневаюсь, что встреча будет интересной, тем более что мы играем дома при своих болельщиках», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Напомним, в четвертьфинале Кубка России «Енисей» обыграл «Рубин» (3:1), а «Спартак» выбил московский ЦСКА (1:0).

Добавим, что в другой паре сыграют московское «Динамо» и владикавказская «Алания». Матчи этой стадии турнира пройдут 11 и 12 мая.