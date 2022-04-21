Каррера дал совет «Спартаку» перед матчем против «Енисея»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на результаты жеребьевки ½ финала Кубка России.
Напомним, московскому клубу предстоит сыграть с красноярским «Енисеем».
«Спартак» – фаворит этой встречи, но команда не должна недооценивать соперника из Красноярска», – цитирует итальянца Metaratings.ru.
Напомним, в четвертьфинале Кубка России «Енисей» обыграл казанский «Рубин» (3:1). Что касается «Спартака», то красно-белые победили московский ЦСКА (1:0).
Добавим, что в другой паре сыграют «Динамо» и владикавказская «Алания».
источник: Metaratings.ru