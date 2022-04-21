Хохлов - о матче «Динамо» и «Алании»: Будет интересно наблюдать за этим полуфиналом

Бывший главный тренер «Кубани» и «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями после того, как узнал, что бело-голубые сыграют с владикавказской «Аланией» в полуфинале Кубка России.

«Динамо» — «Алания» — отличная пара! Обе команды показывают интересный и атакующий футбол. Будет интересно наблюдать за этим полуфиналом. Многие хотят увидеть финал «Динамо» — «Спартак»? Я не скажу, что кто-то уже гарантировал себе место в финале. Потому что и «Енисей» может преподнести сюрприз… Да и «Алания» уже выбила из розыгрыша «Зенит». Поэтому я бы не спешил с выводами», — сказал Хохлов «Чемпионату».

Напомним, в четвертьфинале Кубка России «Енисей» обыграл «Рубин» (3:1), а «Спартак» выбил московский ЦСКА (1:0).

Добавим, что в другой паре сыграют московское «Динамо» и владикавказская «Алания». Матчи этой стадии турнира пройдут 11 и 12 мая.