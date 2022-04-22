Хет-трик Крузе помог «Вольфсбургу» разгромить «Майнц»

В матче 31-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» на своем поле оказался сильнее «Майнца». Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «волков».

В составе победителей хет-трик оформил Макс Крузе (24-я, 35-я и 45-я минуты), а также Йонас Винд (8-я и 42-я) отметился дублем.

Примечательно, что на 23-й минуте гости остались в меньшинстве. С поля был удален Никлас Тауэр.

Таким образом, «Вольфсбург» с 37 очками располагается на 11-й позиции турнирной таблицы немецкой Бундеслиги. «Майнц» находится на девятой строчке, имея в своем активе 39 очков.

В следующем туре «Вольфсбург» сыграет на выезде со «Штутгартом», а «Майнц» примет дома «Баварию». Обе встречи состоятся 30 апреля.