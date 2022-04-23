Куликов – об уходе Гисдоля из «Локомотива»: Просто взял и кинул команду

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов высказался в адрес немецкого специалиста Маркуса Гисдоля.
Напомним, тренер покинул московский клуб 1 марта. Он проработал с командой четыре месяца и ушел без предупреждения.
«Было какое-то негодование: как тренер может не приехать, не сообщить ничего? Это не по-человечески. Просто взял и кинул команду», – цитирует Куликова «РБ-Спорт».
В нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» занимает шестое место, набрав 38 очков. После ухода Гисдоля командой начал руководить российский тренер Заур Хапов.
источник: «РБ-Спорт»